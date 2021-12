Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’énorme message de Carlo Ancelotti sur sa situation !

Publié le 13 décembre 2021 à 9h30 par H.G. mis à jour le 13 décembre 2021 à 9h57

Alors qu’il est revenu au Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti affirme être totalement épanoui au sein du club de la capitale espagnole.

Pour l’instant, le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid se déroule sans la moindre encombre. Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en ayant terminé en tête de son groupe, l’équipe madrilène trône également en tête du classement de la Liga avec 42 unités, soit huit d’avance face au second qu’est le Séville FC. Sans se montrer transcendant, le Real Madrid obtient des résultats en comptant aussi bien sur sa vieille garde (Luka Modric ou Karim Benzema) que sur l’émergence de certains de ses éléments (Vinicius Junior ou Eder Militão). C’est donc tout naturellement que Carlo Ancelotti a expliqué être ravi de cette première partie de saison et pleinement épanoui chez les Merengue actuellement.

« Je suis heureux »