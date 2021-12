Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba annonce la couleur pour son avenir…

Publié le 13 décembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il a été prêté par Arsenal à l’OM pour la totalité de la saison, sans option d’achat, William Saliba ne s’est pas montré rassurant quant à un potentiel avenir à Marseille…

Après avoir effectué un prêt de six mois à l’OGC Nice lors de la deuxième partie du dernier exercice, William Saliba est brièvement retourné à Arsenal où il n’a jamais joué le moindre match officiel avec l’effectif entraîné par Mikel Arteta. De quoi pousser les Gunners à le prêter une nouvelle fois, mais cette fois-ci pour l’intégralité de la saison à l’OM, mais sans option d’achat. Et force est de constater qu’en globalité depuis le début de la saison, William Saliba répond aux attentes du staff technique de Jorge Sampaoli. Au point d’inciter l’OM et son président Pablo Longoria à tenter de trouver un accord pour un nouveau prêt avec Arsenal, voire un transfert définitif ? Interrogé sur son avenir, Saliba n’a pas tenu à donner de réels indices, mais a tout de même, indirectement, jeter un froid.

« J’ai un an ici. Je vais tout donner »