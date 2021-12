Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur les coulisses de l’arrivée d'Ousmane Dembélé !

Publié le 12 décembre 2021 à 16h00 par D.M.

Ancien directeur technique du Bayern Munich, Michael Reschke avait tenté de recruter Ousmane Dembélé. Mais le joueur n'avait d'yeux que pour le FC Barcelone.

Formé à Rennes, Ousmane Dembélé avait décidé de quitter la Ligue 1 en 2016 pour tenter l’aventure à l’étranger et rejoindre un championnat prestigieux. Le joueur prenait la décision de rejoindre le Borussia Dortmund. L’international français ne restera qu’un an au sein du club de la Ruhr. Durant l’été 2017, Dembélé faisait le forcing pour rejoindre le FC Barcelone, le club de ses rêves comme l’a confirmé Michael Reschke. Ancien directeur technique du Bayern Munich, il avait tenté de recruter l’ailier en 2016, mais le joueur avait décidé de repousser la proposition bavaroise afin de se laisser une chance de rejoindre le FC Barcelone.

« Le garçon voulait seulement aller à Barcelone »