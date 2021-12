Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement de taille pour l'avenir de Pochettino !

Publié le 12 décembre 2021 à 15h45 par D.M.

Annoncé avec insistance du côté de Manchester United, Mauricio Pochettino serait, aujourd'hui, distancé pour le poste d'entraîneur par Erik Ten Hag.

L’avenir de Mauricio Pochettino au PSG s’écrit en pointillés. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants s’interrogent après les prestations décevantes de l’équipe lors de cette première partie de saison. Selon nos informations, un départ du technicien argentin avant la fin de cette saison est loin d’être exclu. Durant le mois de novembre, son nom avait d’ailleurs été annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Finalement, Ralf Rangnick a pris la succession d’Ole Gunnar Solskjaer, mais devra quitter son poste à la fin de la saison.

Ten Hag favori pour succéder à Rangnick