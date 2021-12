Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça chauffe pour l'arrivée de Pascal Dupraz !

Publié le 12 décembre 2021 à 15h00 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Pascal Dupraz est en pole pour s'installer sur le banc de l'ASSE dans les prochains jours.

Les Verts sont plus que jamais dans le rouge. L’ASSE s’est inclinée face au Stade de Reims ce samedi (2-0) et continue de s’enfoncer au classement. « Saint-Etienne est en grande difficulté, en danger. Je suis très triste par rapport à l'investissement des garçons, qui n'ont rien lâché » a confié le coach intérimaire, Julien Sablé, qui aurait pu conserver son poste jusqu’à la fin de la saison en cas de victoire selon nos informations exclusives. Mais sauf énorme retournement de situation, un nouveau coach devrait poser ses valises à l’ASSE dans les prochains jours et un favori se dégage.

Dupraz «en route» pour la succession de Puel