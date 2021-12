Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Sablé, Dupraz… Pourquoi ça traine chez les Verts

Publié le 10 décembre 2021 à 11h13 par Alexis Bernard mis à jour le 10 décembre 2021 à 11h42

Depuis le départ de Claude Puel, l’ASSE cherche une solution pour terminer la saison. Mais les Verts tâtonnent encore. Explication.

Cela fait près d’une semaine que Claude Puel a été démis de ses fonctions à l’ASSE. Depuis, les Verts tentent d’organiser sa succession. Comme révélé par le10sport.com , Pascal Dupraz est tout proche de reprendre du service. Selon nos informations, un accord oral existe entre l’ancien coach de Toulouse et Jean-François Soucasse, président exécutif de l’ASSE. Les deux hommes se connaissent très bien, notamment depuis leur aventure commune à Toulouse. Mais depuis une semaine et l’existence de cet accord, la finalisation de l’arrivée de Pascal Dupraz n’arrive pas. D’abord parce qu’il subsiste un désaccord entre Saint-Etienne et le technicien historique de l’Évian Thonon-Gaillard. Ce dernier veut venir dans le Forez avec un staff quand les Verts souhaitent un coach seul, raison économique oblige…

Si Sablé gagne…