Mercato - ASSE : La punchline de Khazri sur le départ de Puel…

Publié le 10 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que les joueurs eux-mêmes montraient de réelles limites, Claude Puel n’a pas pu sauver sa peau à l’ASSE. Fort de son expérience, Wahbi Khazri (30 ans) a regretté un nouveau licenciement d’un coach en raison des mauvais résultats de tout un groupe.

Après l’humiliante défaite concédée à domicile dimanche dernier lors de la réception du Stade Rennais (5-0), Claude Puel a été mis à pied par ses dirigeants qui ont nommé ce jeudi Julien Sablé pour assurer l’intérim. Un départ qui a eu son impact au sein du vestiaire de l’ASSE. Et particulièrement chez Wahbi Khazri qui a officiellement vu son nouveau coach lui attribuer le brassard de capitaine à l’occasion de sa conférence de presse de présentation ces dernières heures, un statut dont bénéficiait Mahdi Camara sous Puel. De passage face à la presse, Khazri a lâché une punchline sur la triste réalité du monde du football.

« On ne peut pas virer 25 joueurs donc on vire l’entraîneur »