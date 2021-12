Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La première grande décision de Loïc Perrin pour son retour !

Publié le 10 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

C’est inattendu d’être la mais le club en a besoin. C’est une demande de Loïc qui m’a rapidement dit mardi soir qu’il fallait assurer aussi pour le match à Reims. Je ne me suis pas posé de question. Je suis un enfant de Sainté, on est en grand danger, beaucoup plus qu'il y a 3 ans et demi. Ma personne importe peu. La situation me fait mal, je suis un soldat

Lundi matin, soit quelques heures à peine après la mise à pied de Claude Puel suite à lourde défaite contre Rennes (0-5), Loïc Perrin a été nommé coordinateur sportif de l’ASSE, et l’ancien capitaine emblématique des Verts fait donc son grand retour. En attendant de savoir qui sera le prochain entraîneur de l’ASSE (Pascal Dupraz '), Perrin a fait un premier choix très fort dès son arrivée…

« C’est une demande de Loïc »