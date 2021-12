Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée d'Haaland plombée par... Karim Benzema ?

Publié le 9 décembre 2021 à 23h10 par A.D.

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid voudrait à tout prix recruter Erling Haaland. Pour ce faire, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez seraient prêts à sacrifier Karim Benzema.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte se jeter sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Toutefois, le club de la capitale devrait se méfier grandement du Real Madrid sur ce dossier. En plus de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez aimeraient également s'offrir les services d'Erling Haaland. Et pour réunir ces deux cracks, le coach et le président du Real Madrid seraient prêts à se débarrasser de Karim Benzema.

Ancelotti compte sacrifier Benzema pour accueillir Haaland