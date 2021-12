Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola annonce la couleur pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 9 décembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Courtisé par le PSG dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland aurait déjà une idée claire pour son prochain club selon son agent Mino Raiola.

En marge du prochain mercato estival, le PSG songe à Erling Braut Haaland afin d’oublier Kylian Mbappé qui n’est contractuellement lié au club parisien que jusqu’à en juin 2022. C’est en effet ce que le10sport.com vous confiait le 25 août dernier. Cependant, la concurrence fait rage dans la course à la signature du buteur du Borussia Dortmund sous contrat jusqu’en juin 2024, mais dans lequel une clause libératoire de 75M€ est incluse et effective à l’été 2022. Le Real Madrid, le FC Barcelone et surtout les deux clubs de Manchester prévoiraient de tenter leur chance pour Haaland. Néanmoins, et bien que les rumeurs se multiplient dans la presse, le Norvégien et son entourage auraient les idées claires pour la suite de la carrière de la piste offensive du PSG.

« Nous avons une idée claire de la destination d’Erling »