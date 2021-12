Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait l’un de ses adversaires pour Haaland !

Publié le 9 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG pense à Erling Braut Haaland. Toutefois, le chemin est loin d’être dégagé pour l’attaquant norvégien.

Plus les jours passent et plus Kylian Mbappé se rapproche d’un départ. N’ayant toujours pas prolongé avec le PSG, le Français pourra dès le 1er janvier négocier et s’engager avec le club de son choix en vue d’un transfert libre. Une énorme pour le club de la capitale qui doit préparer l’avenir. Et pour cela, Leonardo regarde notamment vers l’Allemagne. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Erling Braut Haaland sera la priorité du PSG en 2022 pour remplacer Mbappé. Une piste qui se confirme aujourd’hui.

Dortmund ne lâchera rien !