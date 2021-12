Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer, Caïazzo… Cette nouvelle sortie forte sur la vente du club !

Publié le 9 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que le processus de vente est lancé depuis de nombreux mois, Olivier Markarian se prononce sur les intentions de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux actionnaires de l'ASSE.

Porteur d'un projet local, Olivier Markarian a toutefois été recalé par KPMG, le cabinet d'audit en charge d'éplucher les dossiers de candidature pour le rachat de l'ASSE. L'homme d'affaires de Valence, dans la Drôme, a malgré tout eu accès à la Data Room et a pu discuter avec Roland Romeyer notamment. Dans les colonnes de L'Equipe , il donne donc son avis sur les intentions des actionnaires.

«Il en va de leur crédibilité. Pas de la mienne»