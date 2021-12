Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce message fort sur les intentions de Romeyer et Caïazzo à l’ASSE !

Publié le 8 décembre 2021 à 10h45 par T.M.

Candidat au rachat de l’ASSE, Olivier Markarian s’est prononcé sur les réelles intentions de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo concernant les Verts.

A l’ASSE, le processus de vente s’éternise. Cela fait maintenant plusieurs mois que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé leur volonté de tourner la page et de trouver un repreneur. Mais cela met du temps, bien que cela semble s’accélérer actuellement. Pour autant certains se posent des questions. Caïazzo et Romeyer veulent-ils réellement vendre l’ASSE, eux qui semblent d’ailleurs avoir de grosses demandes financières ? Ce mercredi, pour L’Equipe , Olivier Markarian, candidat au rachat des Verts, a répondu à cette question.

« Il en va de leur crédibilité… »