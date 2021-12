Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle annonce retentissante pour la vente de l’ASSE !

Publié le 8 décembre 2021 à 9h10 par T.M.

Bien que ça avancerait entre les Russes et l’ASSE pour la vente des Verts, d’autres projets sont toujours en course. Cela vaut notamment pour celui d’Olivier Markarian.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l’ASSE en vente. Un processus qui semble enfin approcher de son dénouement. Et selon les derniers échos, ce sont des investisseurs russes qui tiendraient actuellement la corde pour reprendre les commandes chez les Verts. Mais rien n’est encore officiellement signé, de quoi donc laisser de l’espoir à d’autres candidats. C’est notamment le cas d’Olivier Markarian. Proche de Romeyer, il espère reprendre l’ASSE, un désir réaffirmé ce mercredi dans L’Equipe .

« On peut injecter de suite entre 40 et 50M€ dans la trésorerie »