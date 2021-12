Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle doit être la priorité de Longoria ?

Publié le 8 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

A l'approche du mercato d'hiver, qui ouvrira ses portes le 1er janvier, Pablo Longoria a annoncé son intention de renforcer l'effectif de l'OM. Mais quelle doit être la priorité du club phocéen ?

« On demande à Pablo et Frank de faire venir des joueurs confirmés . » Le message est signé Jorge Sampaoli. L'entraîneur de l'OM ne cache pas son envie de voir son effectif être renforcé cet hiver, et Pablo Longoria semble être sur la même longueur d'ondes que son coach. « D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif, avec les actifs que j’ai dans l’équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l’argent de façon intelligente. La vente d’un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps. Je considère qu’on a déjà amélioré beaucoup de choses l’été dernier, mais il y a encore du travail », assure le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe . Mais que doit faire Longoria en priorité ?

Longoria veut s'activer cet hiver

Une chose est sûre, Pablo Longoria a du pain sur la planche et le premier dossier brûlant concerne Boubacar Kamara dont le contrat s'achève en juin prochain. S'il ne prolonge pas avant le 1er janvier, il pourra ainsi s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Le président de l'OM, comme il l'a confié, cherchera également à vendre des joueurs afin de renflouer les caisses du club. Dans cette optique, Jordan Amavi et Duje Caleta-Car seront les premiers concernés par un départ. Enfin, il faudra donc recruter en se concentrant sur les postes à renforcer en priorité, à l'image du couloir gauche de la défense. Autrement dit, Pablo Longoria va avoir beaucoup de travail dans les prochaines semaines.