Mercato - OM : L’annonce retentissante de Pablo Longoria sur le mercato hivernal !

Publié le 7 décembre 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Le président de l’OM Pablo Longoria, bien conscient des manques actuels au sein de son effectif, annonce déjà un mercato hivernal très agité pour le club phocéen.

L’hiver promet d’être très mouvementé à l’OM ! En attendant de savoir si certains éléments annoncés sur le départ comme Jordan Amavi ou encore Boubacar Kamara seront vendus par le club phocéen, Pablo Longoria entend bien se renforcer pour offrir un effectif encore plus complet à Jorge Sampaoli. Dans un large entretien accordé dans les colonnes de L’Equipe ce mardi, le président de l’OM annonce un mercato hivernal agité, autant dans le sens des arrivées que de celui des départs…

Longoria annonce des arrivées… et probablement des ventes