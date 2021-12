Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bras de fer en vue pour Sampaoli avec un indésirable ?

Publié le 6 décembre 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 6 décembre 2021 à 8h23

Poussé publiquement vers la sortie par Jorge Sampaoli qui ne compte absolument pas sur lui, Jordan Amavi devrait animer le prochain mercato hivernal à l’OM. D’autant que le latéral gauche français, prolongé au printemps dernier, n’aurait pas spécialement l’intention de s’en aller…

Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Jorge Sampaoli faisait une annonce très claire sur l’avenir de Jordan Amavi (27 ans) en l’invitant à quitter l’OM cet hiver : « Jordan ou d'autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L'important c'est que le joueur progresse, si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato », a indiqué l’entraîneur argentin. Et malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2025 actée en mai dernier avec l’OM, Amavi est plus que jamais invité à aller voir ailleurs. Mais ce dossier ne devrait pas être aussi simple…

Amavi pas prêt à quitter l’OM ?