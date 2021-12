Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli pousse un joueur au départ cet hiver !

Publié le 3 décembre 2021 à 14h10 par A.M.

Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec l'OM, Jordan Amavi n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli qui ouvre grand la porte à son départ.

L'été dernier, l'OM a laissé filer plusieurs joueurs en fin de contrat à l'image de Florian Thauvin et Valère Germain. En revanche, Jordan Amavi a quant à lui prolongé son bail jusqu'en 2025. Par conséquent, l'ancien Niçois devait s'attendre à avoir un rôle important cette saison, d'autant plus qu'il est le seul latéral gauche de métier à disposition de Jorge Sampaoli. Et pourtant, Jordan Amavi n'a disputé que deux rencontres depuis le début de saison. Luan Peres lui est préféré dans un rôle hybride tandis que le couloir gauche est généralement occupé par un joueur offensif à l'image de Konrad de la Fuente ou Cengiz Under. Par conséquent, Jorge Sampaoli recommande à Jordan Amavi de se trouver une porte de sortie.

«Si on n'arrive pas à le faire progresser peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider»