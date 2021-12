Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Luis Suarez sur son départ du Barça !

Publié le 3 décembre 2021 à 12h00 par T.M.

A l’été 2020, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Un moment compliqué pour l’Uruguayen, qui avait à coeur de montrer qu’il était toujours l’un des meilleurs. Et c’est ce qu’il a fait à l’Atlético de Madrid.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone à l’été 2020, Ronald Koeman avait immédiatement pris de grosses décisions. Et Luis Suarez a notamment été l’une des victimes du Néerlandais. Bien que l’Uruguayen était l’une des stars du Barça et était notamment proche de Lionel Messi, il a été invité à prendre la porte de sortie. Un traitement qui n’a pas manqué de faire polémique en Espagne. Mais Suarez a réussi à bien rebondir… à l’Atlético de Madrid. Et alors que le Pistolero vient de recevoir son titre de meilleur du dernier championnat, il a fait passer un message fort sur la fin de son aventure à Barcelone.

« Ma famille a souffert »