Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Kurzawa déjà connue ?

Publié le 3 décembre 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Malgré une prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 actée il y a un peu plus d’un an, Layvin Kurzawa n’entre plus du tout dans les plans du PSG. Et le latéral gauche francilien pourrait rebondir en Premier League dès cet hiver…

Interrogé début novembre en conférence de presse, Mauricio Pochettino dressait un constat accablant sur le statut de Layvin Kurzawa au PSG, qui se retrouve désormais barré par le recrutement de Nuno Mendes et le retour de blessure de Juan Bernat : « On a parlé avec lui en début de saison. A son poste il y a plusieurs joueurs. Il s'entraine bien, il est très pro, mais aujourd'hui d'autres joueurs à son poste ont plus de possibilités », indiquait l’entraîneur du PSG sur le cas Kurzawa. Et malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024, le défenseur de 29 ans ne sera pas retenu par Leonardo cet hiver…

Kurzawa vers un transfert en Premier League ?