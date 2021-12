Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo prenait bientôt la porte ?

Publié le 3 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Ne semblant plus être intouchable au PSG, Leonardo serait susceptible d’être prochainement poussé vers la sortie afin d’être éventuellement remplacé par Ramon Planes, ex-secrétaire technique du Barça.

Directeur sportif du PSG pour la deuxième fois après son premier passage de 2011 à 2013, Leonardo pourrait prochainement quitter de nouveau le Paris Saint-Germain. De retour en juin 2019, moment où il prit alors la succession d’Antero Henrique, le dirigeant brésilien ne serait plus vraiment en odeur de sainteté en interne et entretiendrait notamment des relations délicates avec Mauricio Pochettino et l’entourage de Kylian Mbappé qui se seraient détériorées au fil des négociations pour la prolongation de contrat de ce dernier. Et à Paris, son départ serait discuté.

Le PSG négocierait avec Ramon Planes !