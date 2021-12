Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar passe à l’action pour remplacer Leonardo !

Publié le 2 décembre 2021 à 17h45 par T.M.

Revenu au PSG à l’été 2019, Leonardo pourrait toutefois ne pas s’éterniser. Et en coulisse, cela pourrait bien bouger autour du poste de directeur sportif.

Arrivé avec les Qataris au PSG, Leonardo avait mis le club de la capitale et son nouveau projet sur les bons rails. En 2019, il était ensuite revenu pour remettre de l’ordre à Paris et cela a immédiatement changé avec notamment de nombreuses arrivées de stars. Mais aujourd’hui, cela semble beaucoup plus compliqué pour le Brésilien, qui entretiendrait notamment des relations conflictuelles avec Mauricio Pochettino. Et si l’entraîneur du PSG est annoncé sur le départ, c’est finalement Leonardo qui pourrait faire ses valises en premier.

Ramon Planes a la place de Leonardo ?