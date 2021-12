Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Lewandowski !

Publié le 2 décembre 2021 à 17h10 par B.C.

Ce mercredi, le quotidien espagnol AS a annoncé que Robert Lewandowski souhaitait rejoindre le Real Madrid dès l’été 2022. Mais à en croire la presse allemande, la réalité serait bien différente.

Engagé avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski pourrait être l’un des grands protagonistes du prochain mercato estival. En effet, s’il ne prolonge pas d’ici-là, le Polonais pourrait être vendu par le Bayern Munich pour éviter un départ libre l’été suivant. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Lewandowski figure notamment dans les petits papiers du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, mais à en croire le quotidien espagnol AS , l’attaquant de 33 ans souhaiterait rejoindre le Real Madrid et en aurait déjà informé son agent Pini Zahavi. Une tendance loin d’être confirmée en Allemagne.

Le presse allemande calme le jeu pour Lewandowski