Mercato - PSG : Ibrahimovic envoie un énorme message à Mbappé !

Publié le 2 décembre 2021 à 15h45 par A.M.

Très loquace au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic assure que l'attaquant français a besoin de quitter le PSG pour encore progresser.

Cet été, Kylian Mbappé est passé proche de quitter le PSG puisque le Real Madrid a transmis plusieurs offres allant de 160 à 200M€. Mais cela n'a pas suffi pour convaincre le club de la capitale. Par conséquent, l'attaquant français est resté à Paris cet été mais son contrat s'achève en juin prochain, et il y a de grandes chances que le Real Madrid revienne à la charge prochainement pour l'attirer dans libre. Dans son nouveau livre, Adrénaline. Mes histoires inédites , écrit en collaboration avec le journaliste de la Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, Zlatan Ibrahimovic assure d'ailleurs que Kylian Mbappé a tout intérêt à rejoindre le Real Madrid.

«Il n'y a pas assez de discipline et Mbappé en a besoin pour s'améliorer»