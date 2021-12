Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic a lâché un énorme conseil à Mbappé pour son avenir !

Publié le 2 décembre 2021 à 14h45 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic a confirmé avoir conseillé à l'attaquant du PSG de rejoindre le Real Madrid.

Comme il l'a récemment annoncé, Kylian Mbappé a demandé au PSG de partir cet été afin de rejoindre le Real Madrid qui a transmis plusieurs offres allant de 160 à 200M€. Mais le club de la capitale s'est fermement opposé au départ de son attaquant en repoussant toutes les propositions. En fin de contrat en juin prochain, l'international français pourrait toutefois partir libre à l'issue de la saison, et c'est d'ailleurs ce que lui conseille Zlatan Ibrahimovic. Dans son nouveau livre, Adrénaline. Mes histoires inédites , écrit en collaboration avec le journaliste de la Gazzetta dello Sport Luigi Garlando, qui sortira en janvier en France, le Suédois en rajoute d'ailleurs une couche.

«Pour moi il faut aller au Real pour rencontrer un club qui a une autre philosophie»