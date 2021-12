Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic a fait une incroyable proposition à Al-Khelaïfi... pour remplacer Leonardo !

Publié le 2 décembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Jamais la langue dans sa poche, Zlatan Ibrahimovic a écrit un nouveau livre intitulé Adrénaline, Mes histoires inédites dans lequel il fait de nombreuses révélations sur le PSG et pas seulement lors de son passage en tant que joueur. Le Suédois révèle avoir offert ses services à Nasser Al-Khelaïfi pour remplacer Leonardo.

En 2012, un an après le rachat du PSG par le Qatar, le club de la capitale est entré dans une nouvelle dimension avec sa première recrue d'envergure, à savoir Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois marque une première transition importante dans le projet qatari. Entre 2012 et 2016, l'ancien buteur du FC Barcelone et de l'Inter Milan a brillé à Paris par ses prestations, mais également par ses déclarations fracassantes. Avec Ibrahimovic, le PSG n'a toutefois pas réussi à dépasser les quarts de finale de la Ligue des Champions, tout en enchaînant les trophées nationaux. En 2016, le Suédois a finalement quitté le PSG pour rejoindre Manchester United, mais il aurait bien pu faire un retour fracassant à Paris cet été.

Ibrahimovic voulait remplacer Leonardo !