Mercato - OM : Villas-Boas, Sampaoli... Germain lâche ses vérités !

Publié le 2 décembre 2021 à 14h10 par A.M.

Désormais à Montpellier, Valère Germain est revenu sur la fin de son aventure avec l'OM qui s'est mal passée avec André Villas-Boas et Jorge Sampaoli.

En 2017, l'OM décide de miser sur Valère Germain, fraîchement élu champion de France avec l'AS Monaco mais qui a souffert de l'éclosion de Kylian Mbappé. Après des débuts intéressants, l'ancien Niçois a toutefois connu un passage très compliqué à Marseille notamment à cause de son utilisation. Après avoir brillé avec les Aiglons et sur le Rocher dans un système à deux attaquants, Valère Germain jouait seul en pointe avec Rudi Garcia avant qu'André Villas-Boas, qui avait recruté Dario Benedetto, ne décide de l'utiliser comme doublure de Florian Thauvin... au poste d'ailier droit. Finalement, Jorge Sampaoli a rapidement décidé qu'il ne comptait pas sur lui. Valère Germain, qui s'est engagé libre avec Montpellier cet été, revient sur ses deux dernières saisons poussives à l'OM.

«C’était compliqué pour moi»