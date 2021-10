Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 24 octobre 2021 à 20h10 par A.M.

Alors qu'il a quitté l'OM cet été, Valère Germain ne regrette absolument pas son choix et se réjouit d'évoluer désormais à Montpellier.

Arrivé à l'OM durant l'été 2017 après deux bonnes saisons à l'OGC Nice puis à l'AS Monaco, Valère Germain n'a jamais réussi à s'imposer à Marseille et a finalement quitter le club phocéen cet été à l'issue de son contrat. Il a rejoint Montpellier où il a la lourde tâche de succéder au prolifique duo que composaient Gaëtan Laborde et Andy Delort. Mais Valère Germain ne regrette pas son choix et se sent mieux à Montpellier qu'à l'OM.

«C'est un club familial, un peu plus tranquille»