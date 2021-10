Foot - Mercato - MHSC

Mercato : Germain évoque la succession du duo Delort-Laborde

Publié le 24 octobre 2021 à 14h55 par A.M.

Arrivé libre à Montpellier cet été, Valère Germain a lourde tâche de prendre la succession d'Andy Delort et de Gaëtan Laborde, mais cela ne l'a pas effrayé.