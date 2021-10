Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'aveu de Benedetto sur son départ...

Publié le 24 octobre 2021 à 13h10 par A.C.

Barré notamment par Arkadiusz Milik, Dario Benedetto a quitté cet été l'Olympique de Marseille pour être prêté à Elche.

La saison dernière, Dario Benedetto a dû se contenter de quelques bouts de matchs, alors même que certain le voyaient devenir une pièce centrale du dispositif de Jorge Sampaoli. Il a finalement quitté l’Olympique de Marseille cet été et a été prêté à Elche, où il commence à prendre ses marques. « Je suis conscient du club dans lequel je suis arrivé et j'essaie de continuer à m'adapter même si je suis à l'aise et que j'essaie encore d'apprendre » a déclaré Benedetto, dans une interview publiée par AS au début du mois d’octobre. « Le combat se fait match par match. C'est le chemin que nous devons suivre dans le jeu ». En attendant, l’OM n’a pas recruté de remplaçant, alors que plusieurs noms ont circulé ces derniers mois comme celui de Giovanni Simeone.

« Cette saison j’ai compris que l’OM ne comptait pas sur moi »