Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel au cœur d'une situation surréaliste en interne !

Publié le 24 octobre 2021 à 13h00 par A.M.

Alors qu'il n'est plus en odeur de sainteté en interne, Claude Puel ne serait plus totalement soutenu par ses joueurs, qui pourraient toutefois continuer à se battre pour des raisons très personnelles. Explications.

Après le nul arraché contre Angers (2-2), Claude Puel envoyait un message clair pour son avenir. « Je reste concentré auprès de mes joueurs. (…) Ma position est celle d'un entraineur proche de ses joueurs, qui a envie qu’ils puissent montrer leurs qualités, et ils le font, mais il faut trouver plus d’efficacité et surtout prendre des buts moins bêtes. Il y a de la qualité dans ce groupe, je le redis », assurait-il au micro de Prime Video . Malgré tout, sa situation en interne se complique.

Puel confronté aux joueurs en fin de contrat