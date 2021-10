Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un message à Leonardo et Al-Khelaïfi !

Publié le 24 octobre 2021 à 11h10 par A.M.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino se confie sur son recrutement et révèle les raisons de son arrivée aux yeux de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Après une première partie de saison délicate d'un point de vue sportif et conflictuel sur le plan professionnel, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions en décembre dernier. Dans la foulée, c'est Mauricio Pochettino qui a été désigné pour succéder à l'Allemand. L'ancien manager de Tottenham est beaucoup plus discret dans ses interventions publiques et ne remet jamais en cause la gestion de sa direction devant les médias contrairement à son prédécesseur. Il faut dire que Pochettino a conscience des raisons pour lesquelles il a été recruté et n'a pas l'intention d'aller de se mêler du travail de ses dirigeants.

«Les dirigeants du PSG m'ont fait venir pour prendre des décisions sportives»