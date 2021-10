Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Salah jette un coup de froid sur une grosse opération de Doha !

Publié le 24 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il a été souligné ces derniers temps à quel point la piste Mohamed Salah plaisait aux propriétaires du PSG à Doha et pour différentes raisons, l’attaquant de Liverpool a mis les choses au clair concernant un éventuel départ du club de la Mersey. De quoi calmer les ardeurs du PSG…

Depuis quelque temps désormais, le PSG travaillerait en coulisse sur la succession de Kylian Mbappé. Et ce, bien avant que le Real Madrid ne débarque lors de l’ultime semaine du dernier mercato avec une offre de transfert pour le champion du monde, repoussée par le club de la capitale malgré la situation contractuelle de Mbappé à Paris. En effet, l’attaquant du PSG pourrait quitter ses coéquipiers à la fin de la saison si aucun terrain d’entente n’était d’ici-là trouvé entre le clan Mbappé et les dirigeants parisiens. The Transfer Window Podcast révélait au printemps dernier les intentions de Doha concernant Mohamed Salah. Voyant l’international égyptien comme un moyen de combler le vide laissé par Mbappé sur le plan sportif et de s’ouvrir un nouveau marché d’un point de vue marketing en Afrique, les propriétaires du PSG prendraient cette option en considération. Néanmoins, bien que son contrat expirera en juin 2023 à Liverpool, Mohamed Salah a fait savoir à la presse anglaise vendredi soir être prêt à raccrocher les crampons à Liverpool.

« Je ne me vois pas jouer contre Liverpool »