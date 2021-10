Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive pour Kylian Mbappé ? Newcastle répond !

Publié le 24 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le club soit passé sous pavillon saoudien, la directrice de Newcastle a assuré ne pas souhaiter lancer les grandes manoeuvres auprès du PSG pour tenter de recruter Kylian Mbappé.

Depuis le 7 octobre dernier et le rachat de Newcastle par le fonds d’investissement public saoudien, c’est l’euphorie dans le nord de l’Angleterre. Les supporters des Magpies se mettent à rêver des plus grands joueurs d’Europe lorsque les joueurs en personne ne semblent rien se refuser à l’image de Jonjo Shelvey et Javier Manquillo qui ont d’ailleurs récemment fait savoir qu’ils étaient prêts à accueillir un joueur du calibre de Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, les Magpies auraient sur le papier toutes leurs chances. Cependant, le numéro 7 du PSG semble destiné à s’engager en faveur du Real Madrid. Et du côté de Newcastle, on ne travaille pas sur le dossier Mbappé.

« Vous savez que cela ne nous servirait à rien en ce moment »