Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Mbappé s’active en coulisse !

Publié le 22 octobre 2021 à 21h15 par Th.B.

Bien que la menace Real Madrid plane toujours autant au-dessus du dossier Kylian Mbappé, le PSG discuterait avec la mère de son attaquant au sujet d’une prolongation de contrat. Leonardo et les dirigeants refuseraient de céder Mbappé.

Et si le PSG parvenait à prolonger le contrat de Kylian Mbappé ? C’est du moins la volonté de Leonardo qui a dernièrement fait savoir au festival dello Sport qu’il ne comptait pas témoigner du départ du numéro 7 du PSG. Pour rappel, le contrat de Mbappé arrivera à expiration à la fin de la saison et le Real Madrid resterait prêt à s’attacher gratuitement ses services. Pour ce qui est de la rumeur Newcastle, elle ne mènerait à rien puisque le champion du monde tricolore aurait déjà repoussé l’offre pharaonique des Magpies où il aurait pu percevoir des revenus annuels s’élevant à 50M€ selon le journaliste Ekrem Konur.

Des discussions avec Fayza Lamari pour une prolongation de Kylian Mbappé