Mercato - PSG : L’énorme aveu de Salah sur un éventuel départ de Liverpool…

Publié le 22 octobre 2021 à 21h10 par Th.B.

Notamment courtisé par le PSG qui continuerait ses recherches pour dénicher un successeur à Kylian Mbappé, Mohamed Salah a confié ne pas être emballé par l’idée de quitter Liverpool par crainte de devoir jouer contre les Reds…

Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Liverpool, Mohamed Salah pourrait être invité par ses dirigeants à aller voir ailleurs à la fin de la saison si aucun accord n’était trouvé entre les deux parties au niveau d’une prolongation de contrat. C’est du moins l’information que The Daily Mirror a récemment communiqué. En interne, Jürgen Klopp travaillerait au corps les propriétaires de Liverpool, The Fenway Sports Group , pour qu’un terrain d’entente soit trouvé avec le clan Salah. Pour sa part, l’Égyptien a reconnu être prêt à finir sa carrière à Liverpool au cours d’un entretien à Sky Sports . Et pour ce qui est du PSG, intéressé par son profil dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, ou pour d’autres prétendants de l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah ne semble pas être à franchir le pas.

« Je ne me vois pas jouer contre Liverpool, mais… »