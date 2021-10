Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce tonitruante de Mohamed Salah sur son avenir !

Publié le 22 octobre 2021 à 19h45 par Th.B.

Bien que le PSG soit sur les rangs dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Mohamed Salah a ouvertement fait part de son intention de raccrocher ses crampons à Anfield et donc de prendre sa retraite à Liverpool.

« Je ne sais pas, nous verrons » . Voici la brève déclaration de Jürgen Klopp lors de son passage en conférence de presse la semaine dernière. Alors que Mohamed Salah sortait d’une prestation XXL face à Watford en délivrant une délicieuse passe décisive de l’extérieur du pied à Sadio Mané en début de match avant d’inscrire un but soliste en seconde période, un journaliste demandait à l’entraîneur de Liverpool si ce dernier pensait que ce genre de performances pourraient inciter Salah à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2023 à Liverpool. La réponse de Klopp a été concise et laisse la place au doute. En coulisse, le technicien allemand ferait cependant le forcing auprès de ses dirigeants pour que Mohamed Salah poursuive son aventure à Liverpool. En parallèle, le PSG garderait un oeil attentif sur l’évolution de la situation de l’Égyptien chez les Reds dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé l’été prochain.

« J'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football »