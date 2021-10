Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mystérieuse annonce de Jürgen Klopp sur l’avenir de Mohamed Salah…

Publié le 19 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que le PSG serait intéressé par le profil de Mohamed Salah en marge du potentiel départ de Kylian Mbappé l’été prochain, Jürgen Klopp n’a pas scellé l’avenir de l’attaquant de Liverpool lors de son passage en conférence de presse lundi.

En atteste sa délicieuse passe décisive adressée à Sadio Mané pour l’ouverture du score de Liverpool samedi sur la pelouse de Watford avant de réaliser un numéro de soliste digne des plus grands joueurs du monde un peu avant l’heure de jeu, Mohamed Salah a une nouvelle fois démontré toute sa classe en cette année 2021. L’Égyptien pourrait être dans la discussion pour cette édition du Ballon d’or comme Jürgen Klopp l’a indirectement fait savoir dans la foulée de la victoire des Reds face à Watford (5-0). Le PSG pourrait donc tirer le gros lot avec Salah dans le cadre de l’éventuelle succession de Kylian Mbappé dont le contrat au Paris Saint-Germain prendra fin en juin prochain et qui, pour le moment, ne semble pas être sur le point d’être prolongé. Et alors que le PSG est notamment dans le coup pour accueillir Mohamed Salah qui n’est lié à Liverpool que jusqu’en juin 2023, le coach des Reds a laissé planer le doute quant à une potentielle prolongation.

Klopp laisse le suspense perdurer pour l’avenir de Salah