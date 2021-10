Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Klopp veut plomber la révolution de Pérez !

Publié le 19 octobre 2021 à 0h30 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Michael Edwards, le directeur sportif de Liverpool, dont le nom a circulé au Real Madrid, Jürgen Klopp s'agace de la situation.

Bien décidé à mener une petite révolution au Real Madrid lors prochains marchés des transferts, Florentino Pérez aimerait récupérer Michael Edwards afin d'en faire le directeur sportif du club merengue . Il faut dire que le contrat du dirigeant britannique s'achève en juin prochain à Liverpool et le Real Madrid espère donc être en mesure de l'enrôler en fin de saison. Une situation qui agace passablement Jürgen Klopp.

Klopp ne veut pas qu'Edwards quitte Liverpool