Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Raiola... L'avenir d'Haaland déjà tout tracé ?

Publié le 18 octobre 2021 à 19h15 par A.D.

Le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité, mais il pourrait snober le club français pour migrer vers la Premier League. Et alors que Manchester United, City, Chelsea et Liverpool seraient en embuscade, les Reds de Jürgen Klopp seraient en excellente posture pour rafler la mise.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du PSG pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund pourrait privilégier un départ vers la Premier League. En effet, comme l'a indiqué AS , Erling Haaland a une attache particulière pour le championnat anglais. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, les plus cadors britanniques, à savoir Manchester United, City, Liverpool et Chelsea, seraient prêts à faire sauter la clause libératoire de l'international norvégien à l'été 2022. D'ailleurs, la prochaine destination d'Erling Haaland pourrait déjà être connue.

Erling Haaland destiné à rejoindre Liverpool ?