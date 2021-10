Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : João Felix pour remplacer Kylian Mbappé ? Il répond !

Publié le 18 octobre 2021 à 14h45 par G.d.S.S. mis à jour le 18 octobre 2021 à 14h48

Récemment annoncé dans le viseur du PSG pour venir succéder à Kylian Mbappé l’été prochain, João Felix affiche finalement son envie de rester à l’Atlético de Madrid encore un bon moment.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé court jusqu’en juin prochain avec le PSG, le Qatar se penche d’ores et déjà sur sa succession. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) sont ciblés par le PSG pour venir remplacer Mbappé l’été prochain, mais le journaliste italien Rudy Galetti évoquait également l’option João Felix à cet effet. Mais l’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid peut-il envisager un transfert au PSG cet été ?

« Bien pour moi de travailler avec Griezmann et Suarez »