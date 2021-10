Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une nouvelle piste XXL pour remplacer Mbappé !

Publié le 13 octobre 2021 à 16h15 par D.M.

Le PSG envisagerait de recruter Joao Felix pour remplacer Kylian Mbappé. Selon la presse italienne, le club parisien pourrait entamer dans les prochaines semaines des discussions avec l'Atlético.

Le parcours de Kylian Mbappé semble toucher à sa fin. Dans un entretien accordé à L’Equipe , le joueur a officialisé ses envies d’ailleurs lors du dernier mercato estival. Fan du Real Madrid depuis sa tendre enfance, le champion du monde 2018 espérait rejoindre l’Espagne, mais le PSG a refusé toutes les propositions de Florentino Perez. Les dirigeants parisiens tentent de prolonger son contrat, mais la tendance est clairement à un départ de Mbappé à la fin de la saison. Mais qui les responsables du PSG vont-ils choisir pour le remplacer ?

Joao Felix pour remplacer Mbappé ?