Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l'après-Mbappé, Tuchel ferait une fleur à Leonardo !

Publié le 13 octobre 2021 à 13h45 par Th.B.

Bien que Chelsea ait tenté sa chance à l’intersaison afin de prendre tout le monde de court, Thomas Tuchel et son staff technique ont finalement fait le choix de rapatrier Romelu Lukaku et n’envisageraient plus de recruter Erling Braut Haaland selon la presse britannique. De quoi permettre au PSG de souffler, le Norvégien étant la piste préférentielle du Paris Saint-Germain pour l’après-Kylian Mbappé.

Passé par le PSG entre l’été 2018 et la fin de l’année civile 2020, Thomas Tuchel ne semble pas avoir eu la meilleure des relations avec son directeur sportif Leonardo, de retour à la tête du secteur en juin 2019 comme le dirigeant brésilien l’a révélé au Festival dello Sport samedi dernier. « Il est humain que les points de vue diffèrent, il a été difficile d'établir une relation entre nous. Même si je pense que c'était difficile, il est arrivé avant moi, avec une façon de travailler ». Remercié le jour du réveillon du dernier Noël, Thomas Tuchel a rebondi quelques semaines plus tard à Chelsea où il inversera la tendance après le licenciement de Frank Lampard en ramenant les Blues sur le toit de l’Europe 9 ans après leur sacre en Ligue des champions. Sur le marché des transferts, l’entraîneur de Chelsea pourrait-il plomber la succession de Kylian Mbappé dont le contrat une court que jusqu’en juin prochain ? Le10sport.com vous a révélé le 25 août dernier qu’Erling Braut Haaland est la piste préférentielle du PSG en cas de départ d’Haaland.

Un temps intéressé, Chelsea n’ira pas sur Haaland l’été prochain…