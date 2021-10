Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola va mettre le feu à un dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 13 octobre 2021 à 8h45 par Th.B.

Bien décidé à rectifier le tir après son échec dans le dossier Harry Kane à l’intersaison, Manchester City prévoirait de faire tomber à l’eau les plans de succession du PSG pour Kylian Mbappé en misant sur Erling Braut Haaland…

Au cours du dernier mercato estival, Manchester City a témoigné du départ, sous décision commune avec l’entourage de l’Argentin, de Sergio Agüero dont le contrat arrivait à expiration en juin dernier. Afin de le remplacer, plusieurs pistes de renom semblent avoir été activées dont celles menant à Harry Kane et à Cristiano Ronaldo. L’un a été contraint de poursuivre chez les Spurs , Tottenham semblant s’être montré en coulisse réticent à la simple idée de discuter avec qui que ce soit d’une vente de son numéro 10. Et pour ce qui est du second, l’ancien buteur de la Juventus a pris la décision de rentrer chez lui à Manchester United, laissant Pep Guardiola avec seulement un attaquant de pointe de formation en la personne de Gabriel Jesus bien que l’entraîneur de Manchester City opère régulièrement avec l’idée d’un faux numéro 9. Les Skyblues compteraient cependant chambouler la succession de Kylian Mbappé au PSG, décidé à lancer une offensive auprès du Borussia Dortmund afin de combler l’éventuel départ de l’attaquant du PSG par l’intermédiaire du transfert d’Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier.

Manchester City ne va pas faire de détail dans le dossier Haaland !