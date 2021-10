Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion décisive programmée dans ce dossier XXL de Leonardo ?

Publié le 13 octobre 2021 à 7h15 par D.M.

Les dirigeants de l'Inter auraient prévu de rencontrer l'entourage de Nicolo Barella dans les prochains jours afin de tenter de trouver un accord au sujet d'une prolongation de contrat.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, Leonardo a, comme à son habitude, activé plusieurs pistes en Serie A. Et l’une d’entre elle mène à Nicolo Barella, sous contrat jusqu’en 2024 avec l'Inter. Comme l’indique Il Corriere dello Sport, le PSG suivrait la situation du milieu de terrain, champion d’Europe avec la S quadra Azzura cette année. Mais de son côté, l’Inter le considèrerait comme intransférable et aurait entamé des discussions avec son entourage pour évoquer une possible prolongation de contrat. Et l’optimisme régnerait dans ce dossier.

L'agent de Barella va s'entretenir avec les agents de l'Inter