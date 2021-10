Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Guendouzi, OM… Un appel du pied lancé à Longoria ? La réponse de Bouanga !

Publié le 13 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Au lendemain de son annonce au sujet de Mattéo Guendouzi, Denis Bouanga assure n'avoir lancé aucun appel du pied à l'OM.

Très proche de Mattéo Guendouzi avec lequel il a évolué à Lorient par le passé, Denis Bouanga a évoqué l'idée de le rejoindre à l'OM lundi dans les colonnes du journal Le Foot : « Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l'OM ou ailleurs, parce qu'on se connait bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler ». Une sortie qui n'a pas manqué d'être commentée et qui a poussé le joueur de l'ASSE à mettre les choses au clair.

«Je ne lance aucun appel du pied !»