Mercato - OM : Un attaquant de l'ASSE s'offre à Longoria... grâce à Guendouzi !

Publié le 11 octobre 2021 à 10h10 par A.M.

Resté proche de Mattéo Guendouzi avec lequel il a évolué à Lorient, Denis Bouanga se verrait bien évoluer à nouveau avec le milieu de terrain de l'OM.

Cet été, l'Olympique de Marseille s'est massivement renforcé, notamment dans l'entrejeu. C'est ainsi que Mattéo Guendouzi a été prêté par Arsenal après une saison mitigée du côté du Hertha Berlin. Et depuis le début de saison, le joueur passé par le centre de formation du PSG s'est imposé comme l'un des piliers de Jorge Sampaoli. Et Mattéo Guendouzi pourrait même permettre à l'OM d'attirer des très bons joueurs.

Bouanga lance un appel du pied à l'OM