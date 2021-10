Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme sortie de Guendouzi sur son passage au PSG !

Publié le 8 octobre 2021 à 23h10 par B.C.

Passé par le centre de formation du PSG, Matteo Guendouzi est désormais un cadre de Jorge Sampaoli à l’OM. Interrogé sur le sujet, le milieu de 22 ans s’est livré sur son passé parisien.

Désireux d’apporter de profonds changements au sein de l’effectif de l’OM, Pablo Longoria a mis la main sur onze recrues lors du dernier mercato estival, dont Matteo Guendouzi. Prêté avec option d’achat par Arsenal, le milieu de 22 ans n’a pas mis longtemps avant de s’illustrer sous les ordres de Jorge Sampaoli, au point de devenir l’un des chouchous du Vélodrome malgré son passé parisien. En effet, Matteo Guendouzi a effectué sa formation dans les rangs du PSG avant de filer du côté du FC Lorient en 2014. Au cours d’un entretien pour Onze Mondial , le joueur est revenu sur ce passage dans la capitale.

« J'ai fait mes classes au PSG. Mais aujourd'hui, je suis à l'Olympique de Marseille, dans le plus grand club français »