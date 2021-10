Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Koeman prêt à claquer la porte pour retrouver Guardiola ?

Publié le 8 octobre 2021 à 23h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le FC Barcelone, Sergio Busquets songerait à changer d’air et pourrait aller retrouver Pep Guardiola du côté de Manchester City.

Au fil des années, le FC Barcelone a perdu plusieurs de ses cadres ayant participé aux grandes heures du club culé. Après Xavi ou encore Andrés Iniesta, c’est Lionel Messi qui a quitté la Catalogne lors du dernier mercato estival en raison des problèmes financiers rencontrés par l’entité catalane. Un départ de taille qui se fait remarquer dans ce début de saison du FC Barcelone, mais l’exode pourrait se poursuivre puisque Sergio Busquets, engagé jusqu’en juin 2023, se poserait de sérieuses questions sur son avenir chez les Blaugrana .

Busquets songerait à retrouver Guardiola à City