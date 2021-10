Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic envoie un message clair sur son avenir !

Publié le 8 octobre 2021 à 21h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic aurait souhaité faire son retour à la Juventus, mais il a finalement posé ses valises à Besiktas. Prêté par le FC Barcelone en Turquie, l'international bosnien était en visite à Turin ce vendredi pour voir les Bianconeri. Toutefois, comme il l'a expliqué lui-même, un retour à La Vieille Dame n'est pas d'actualité.

Alors qu'il évoluait à la Juventus, Miralem Pjanic a décidé de se lancer un tout nouveau défi à l'été 2020. En effet, l'international bosnien a quitté La Vieille Dame pour tenter une nouvelle expérience au FC Barcelone. Toutefois, sa première saison au sein du club blaugrana ne s'est pas passée comme il l'avait imaginé. Très peu utilisé par Ronald Koeman, Miralem Pjanic aurait tenté de faire son retour à la Juventus cet été, sans succès. Et alors qu'il a finalement été prêté au Besiktas pour une saison, l'ancien de l'OL est en visite chez les Bianconeri ce vendredi.

«Un retour à la Juventus ? Non, non»